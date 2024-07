Vláda vysílá do Bruselu Síkelu. Von der Leyen to nestačí

Poté, co vláda Petra Fialy z ODS nominovala na českého eurokomisaře ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu z hnutí STAN, ozvala se šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen s tím, že žádá o dva kandidáty. Protože předsedkyně EK po svém znovuzvolení avizovala, že chce dbát na rovné zastoupení žen a mužů, nabízí se ekonomka Danuše Nerudová, která ve volbách do Evropského parlamentu kandidovala právě za Starosty. „Vůbec není jasné, jak to všechno dopadne, jestli se Česko rozhodne nevyslyšet poměrně hlasitou a urputnou žádost von der Leyenové," upozorňuje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. S Františkem Trojanem ve zpravodajském podcastu vysvětlují, s jakými zkušenostmi by do funkce eurokomisaře případně nastupoval, co by v Evropské komisi mohl mít na starosti, ale také jak by to bylo s postem ministra průmyslu v případě, že by Síkela místo eurokomisaře skutečně získal.