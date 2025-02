Úplatky pro šéfa motolské nemocnice se nejspíš praly v Africe. Svítit na to měl sportovní boss

Národní centrála proti organizovanému zločinu v úterý informovala o tom, že počet obviněných v korupční kauze pražské motolské nemocnice vzrostl na 17. Mezi obviněnými je mimo jiné nyní už exředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, kterého ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 ještě v pondělí odvolal. „Možná to navazuje i na to, kdy byl Válek loni v létě kritizovaný za to, že byl na výslechu kvůli IKEM, a stejně do čela této elitní pražské nemocnice jmenoval dnes už bývalého ředitele Michala Stiborka. Ta rychlá reakce může souviset s tím, jak byl v minulosti kritizován za postup ohledně jmenování ředitele jiné nemocnice," říká ve Výtahu Respektu Martin Štorkán a doplňuje, že mezi obviněnými jsou i Ludvíkův náměstek Pavel Budinský nebo advokát Miroslav Jansta z České unie sportu. Jsou tak součástí kauzy, kterou NCOZ i Úřad evropského veřejného žalobce označují za závažnou, a ve které mělo jít o úplatkářské trestné činy, dotační podvod, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz. Jak konkrétně se toho měli obvinění dopustit? Co jim hrozí? A co by v případu mělo následovat?