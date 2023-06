Unabomber: Terorista a technofob, jehož myšlenky dnes rezonují víc než dřív

Americký terorista Theodor Kaczynski (81) zemřel ve vězení, kde si odpykával tresty za bombové útoky, při nichž zabil tři lidi a dalších 23 zranil. kromě těchto zavrženíhodných činů po sobě zanechal vlivný manifest, v němž v polovině 90. let varoval před rozvojem technologií ohrožujících lidstvo. Jak se jeho myšlenky jeví s odstupem času ve světle pokročilé AI? Proč se na něj odkazuje řada radikálů včetně Anderse Breivika? Mezi jaké okrajové myšlenkové proudy patří? Proč by mohly ideologie jako jsou antihumanismus nebo transhumanismus posilovat svůj vliv ve společnosti a co to může vyvolat? Nad tím se zamýšlejí Jiří Sobota a Barbora Chaloupková v Americké kráse. Moderuje Štěpán Sedláček.