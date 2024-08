Ukrajinská ofenziva je zprávou pro Rusy, že se válka přesunula i na jejich území

Poté, co ukrajinská armáda minulý týden pronikla do ruské Kurské oblasti, která sousedí se severem Ukrajiny, ruské úřady evakuovaly 76 tisíc obyvatel. Dalších 11 lidí bylo následně evakuováno také v příhraniční části Belgorodské oblasti. Jak ve Výtahu Respektu říká Ondřej Kundra, v jistém smyslu to je přelomový moment tohoto konfliktu, který má v tuto chvíli především symbolický význam: „Od podzimu 2023 měli iniciativu Rusové. Teď se najednou ukazuje, že jsou to Ukrajinci, kteří dokážou překvapit, a kteří se dokonce dokážou dostat na ruské území. Je to poprvé od 2. světové války, kdy nějaká země bojuje a pronikla na území bývalého Sovětského svazu, respektive na území dnešní Ruské federace. Rozhodně si to nikdo ve vedení politické elity v Rusku nemyslel, to by na to byli připraveni, ale stalo se to." Pro Ukrajinu je to ovšem jen dílčí úspěch. Ve kterých částech se válkou zasažená země i nadále snaží udržet své území? Jak je možné, že se Ukrajincům podařilo částečně postoupit? A jaké mohou být jejich cíle?