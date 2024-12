Ukrajinci vzali spravedlnost do vlastních rukou a zlikvidovali ruského generála podezřelého z válečných zločinů

V Moskvě se v úterý ráno ozvala exploze. Ruská státní tisková agentura TASS záhy informovala, že vybuchlo zařízení umístěné na koloběžce, která stála vedle vchodu jednoho bytového domu. Při detonaci zahynuli dva lidé. Později se ukázalo, že jedním z nich je náčelník sil radiační, chemické a biologické ochrany ruské armády Igor Kirillov, který čelí podezření ze spáchání válečných zločinů na ukrajinských vojácích. „Funkci zastával od roku 2017. Druhý level je, že ruskou agresi na Ukrajině zastřešoval vlastní tváří. Na tiskových konferencích, kde vystupovali různí představitelé ruské armády a mluvili o tom, jak je potřeba proti Ukrajině bojovat, byl právě Kirillov jedním z viditelných mužů, který chodil před kamery a byl vidět na obrazovkách. Odsud často burcoval, že Ukrajina je nepřítel, kterého je potřeba porazit a zničit," přibližuje ve Výtahu Respektu Kirillovu důležitost pro Moskvu Ondřej Kundra s tím, že Ukrajinci jeho likvidací demonstrují, že berou spravedlnost do vlastních rukou: „Na rozdíl od sovětských časů, kdy se také páchaly válečné zločiny, ale pak se mávlo rukou a řeklo se: to se stalo, pojďme dál, tak tato válka změnila jednu věc. A to, že se Ukrajinci snaží válečným zločincům důsledně dávat tváře a jména. A k tomu potom vykonávají sami spravedlnost, což je i tento případ," doplňuje zástupce šéfredaktora ve zpravodajském podcastu. Kdo za explozí, která ruského generála zabila, stojí? A může to nějak změnit dynamiku války mezi Ruskem a Ukrajinou?