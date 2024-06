Ukrajina má právo útočit i na cíle v Rusku

„Jsem bytostně přesvědčen, že jestli Českou republiku něco ohrožuje, tak je to především hrozba v kybernetickém prostoru, kde jsme pod permanentním tlakem,“ popisuje Jan Paďourek, který působí na ministerstvu vnitra jako Vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. Jaké hrozby má na mysli? Co je cílem zahraničních hackerů a špionů z Ruska i jiných zemí v Česku? Co říká na situaci na Slovensku po pokusu o atentát na Roberta Fica? „Slovensko je příkladem státu, který mnohem víc podléhá ruským narativům, než je tomu v ČR. Slovensko má z tohoto pohledu komplikovanější pozici než my. Na druhou stranu chci vyjádřit naději, že i tam se situace brzy zkonsoliduje, protože ta aktuální cesta, na kterou se vydalo, je cestou do pekel,“ říká bývalý zástupce české zpravodajské služby ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) ve Washingtonu a Moskvě. A jak vidí vývoj války proti ruské agresi na Ukrajině? Nejen o tom mluvil v podcastu týdeníku Respekt (Ne)bezpečí Jan Paďourek. Ptal se ho Ondřej Kundra.