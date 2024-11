Trump se suverénně vrací. A tentokrát ho nebude brzdit ani Senát a Nejvyšší soud

Sedmačtyřicátým prezidentem USA se stane Donald Trump. Republikáni navíc také získali ve volbách většinu v Senátu podobně jako před osmi lety. „Ovšem dnešní Republikánská strana se zásadně liší od té z roku 2016. Je to trumpovská strana. Asi nejdůležitější funkce, kterou teď Senát bude mít a kterou možná nebude řádně vykonávat, je schvalování Trumpových nominantů na nejrůznější posty od ministrů po různé federální úředníky... Teď se ale nedá moc čekat, že Senát zafunguje jako pojistka, která Trumpovi nedovolí najmenovat si do funkcí ty nejšílenější lidi,“ říká Barbora Chaloupková a poukazuje na to, že podoba Trumpova druhého prezidentství závisí hodně na lidech, jimiž se obklopí – s ohledem na to, že minule řadu jeho příkazů administrativa nesplnila, protože tomu někteří lidé z vlády zabránili. „Další pojistka, která tady tentokrát nebude je Nejvyšší soud USA, který před osmi lety nebyl tak konzervativní jako dnes,“ dodává Jiří Sobota mimo jiné v souvislosti s prezidentskými výnosy, které je tento úřad schopný zastavit. Nejen o tom uslyšíte v prvním povolebním dílu Americké krásy týdeníku Respekt. Čtěte také: Donald Trump nezpochybnitelně zvítězil, Amerika vstupuje do éry radikální nejistoty