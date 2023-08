Co se stane, až se Trump vrátí do Bílého domu

Donald Trump je i po sérii prohraných voleb a závažných obviněních hlavním favoritem republikánů do prezidentských voleb. Co by ho mohlo zastavit? V čem by bylo jeho druhé funkční období jiné, pokud by se stal americkým prezidentem? A jak by v tom případě mohla vypadat jeho zahraniční politika? Na tyto i další otázky hledají odpovědi Barbora Chaloupková a Jiří Sobota v Americké kráse. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Co chystá Donald Trump