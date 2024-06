Tódová: Na Slovensku nastává konec politické žurnalistiky tak, jak jsme ji znali

Slovenská soukromá televize Markíza ukončila jednání se stávkovým výborem s tím, že je okamžitě připravena přijímat výpovědi zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří se neztotožňují s redakčními pravidly. Nejsledovanější televize na Slovensku, kterou vlastní česká skupina PPF, tak reaguje na stávkovou pohotovost více než stovky svých pracovníků, kteří hájí nezávislost vysílání, zejména pak zpravodajství. Za ty se ale postavily i desítky umělců a umělkyň, což je důležitý moment, říká Výtahu Respektu novinářka slovenského Denníku N Monika Tódová: „Tito herci přímo účinkují v TV Markíza v zábavných formátech, v jejích seriálech. A to je pro tu televizi i z hlediska příjmů a sledovanosti ještě klíčovější než to televizní zpravodajství a publicistika. Klidně to pro ty herce může znamenat, že je už v Markíze neobsadí , a přesto riskují a jdou do toho." Tlaku přitom nečelí jen Markíza, ale také veřejnoprávní RTVS a další média, která ruší primárně politické pořady. „Nastává konec toho, jak doteď byla vnímaná politická žurnalistika, že v neděli proběhly všechny televizní debaty. A nevíme, jak celkově dopadne v budoucnu," doplňuje Tódová. Proč je televize Markíza na Slovensku tak zásadní? Proč by si s ní majitelé nemohli dělat, co se jim zachce? A kdo může tlak (nejen) na toto médium zmírnit, či přímo zastavit?