Tódová: Ficovy verbální výhružky se stupňují. Čekám, kdy se to přemění v nějaký čin

Slovenská sněmovna v úterý předčasně a bez hlasování ukončila jednání o opozičním návrhu na odvolání vlády Roberta Fica. Premiér totiž vyzval k tomu, aby bylo jednání neveřejné a před poslanci pak přednesl zprávu SIS, podle níž má tato civilní tajná služba podezření na organizovanou dlouhodobou činnost, jejímž cílem je destabilizace země. Následně na společné tiskové konferenci s Viktorem Orbánem obvinil opozici z přípravy převratu. „Zatím jsou to jen verbální slova a výhružky. Reálně ale tato zpráva nemá dopad jako například z období mečiarismu - nikdo není z ničeho obviněný, nikdo není ve vězení, nikomu zatím nevybouchlo auto. Sice se ty verbální výhružky stupňují, ale já čekám, kdy se to promění v nějaký čin. Myslím, že bude klíčové, jestli přijde nějaký impuls, kdy se stane, že bude někomu ubližováno a bráněno jim v jejich právech. Je otázka, zda k tomu dnes směřujeme," říká ve Výtahu Respektu novinářka slovenského Denníku N Monika Tódová. „Považuju za důležité to, že Peter Pellegrini šel na SIS, aby se osobně zeptal, z čeho ta zpráva vychází. Jsem velmi zvědavá, jestli tomu dá nějaký kredit, nebo bude mlčet, anebo by mohl říct, že jsou to hlouposti a měli bychom se věnovat podstatnějším problémům této země," dodává. Co přesně se ve slovenské sněmovně stalo? A do jaké míry je vůbec SIS relevantní? Čtěte také: Slovensko se potácí v marasmu a Ficovi čeští spojenci k tomu zbaběle mlčí