Súdán sužuje válka a hladomor. Proč Západ něco neudělá s nejhorší humanitární krizí na světě?

V Súdánu pokračuje občanská válka, která zemi sužuje déle než rok a půl a přispěla k tomu, že v ní nastala nejhorší humanitární krize na světě (Co byste měli vědět o válce v Súdánu, kterou krizemi zahlcený svět nemá čas sledovat ). Kvůli válce doteď přišlo o život zhruba dvacet tisíc lidí a další desetitisíce utrpěly zranění. V části Súdánu je hladomor a kvůli přírodním katastrofám, kterým země čelí, se v populaci šíří nemoci. Dostat však k lidem jakoukoliv humanitární pomoc je mimořádně složité, a to především proto, že tam mezi sebou bojují dvě znepřátelené skupiny, konkrétně armáda a jednotky RSF. „Dostat tam jakoukoliv pomoc je hrozně komplikované, obě strany kladou velké překážky a používají hlad buď v tom smyslu, že jsou jim hladovějící úplně jedno, nebo vyloženě cíleně jako zbraň v bojích. Dává ale smysl podporovat organizace, které tam humanitární pomoc dostávají. Vyjednávají s vojenskými strukturami, pomáhají i v sousedních zemích - stovky tisíc súdánských uprchlíků jsou třeba v Čadu. A zároveň těch peněz na humanitární pomoc míří do Súdánu celkově příliš málo kvůli tomu, že je tamní válka ve stínu Ukrajiny nebo Gazy," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner. Proč svět Súdánu nevěnuje tolik pozornosti? Jaký vliv má na válkou a hladomorem sužovanou zemi Rusko nebo Spojené arabské emiráty? A může ke zmírnění súdánské krize nějak přispět Západ?