Stát není potřeba, trh postačí. Do Česka dorazil „prezident s motorovou pilou“

Libertarián, který vedl kampaň s motorovou pilou v ruce a po ekonomické přednášce vystupuje s rockovou kapelou. I tak by se dal popsat argentinský prezident Javier Milei, který po Německu dorazil za trochu záhadných okolností také do Česka. Děje se tak zhruba půl roku poté, co se suverénně postavil do čela jihoamerické země, která byla krok před bankrotem. Od té doby jeho vláda nastoupila na radikální úsporný program, zrušila tisíce pracovních míst a omezila sociální programy. „Po tom půl roce se dá říct, že to, co myslel v kampani, myslel vážně. Protlačil legislativu, neuhnul před protesty a vzpouzením se dosavadního establishmentu. Ukázal, že to nebyl jen předvolební spektákl, kterým se chtěl dostat k moci," říká ve Výtahu Respektu Filip Zelenka. „Co teď potřebují, je další půjčka od Mezinárodního měnového fondu nebo od věřitelů obecně, a k tomu musí vytvořit amosféru, že to myslí vážně jak on, tak Kongres. Pokud by k tomu nedošlo, Argentina v řádu měsíců zbankrotuje," doplňuje ve zpravodajském podcastu Jiří Sobota. Je představa populistického prezidenta o fungování země, která je pro ČR čtvrtým nejvýznamnějším exportním trhem v Latinské Americe, uskutečnitelná? Má vůbec obdoby? A má tento politik, který nevěří ve státní správu, ale pouze v trh, své podporovatele i v Česku?