Rusko je ztracená země a Amerika mu nerozumí

Bašár Asad uprchl do Moskvy a Rusko může po pádu režimu syrského diktátora přijít mimo jiné o strategický přístav na pobřeží Středozemního moře. Zažil Vladimir Putin v Sýrii potupnou porážku? Jak se Rusko proměnilo pod vlivem ruského prezidenta v průběhu uplynulého čtvrtstoletí? Jaký podíl na tom má dění v 90. letech a privatizace podle plánů amerických ekonomů? Proč Rusku mnozí v USA i Evropě nerozumí? Je opravdu tak odlišné od Západu? A co se bude dít po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu s Ukrajinou? Nejen o tom debatují v Americké kráse Týdeníku Respekt Barbora Chaloupková, Jiří Sobota, Štěpán Sedláček a jejich host Filip Sherf, odborník na Rusko, který aktuálně působí na University of St Andrews ve Velké Británii a je autorem knihy Ztracená země: Příběh moderního Ruska.