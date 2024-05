René a Katka: Musela jsem točit realitu. Ne to, co bych si přála

„Všichni jsme doufali, že se narodí dítě, Katka pochopí, že tudy cesta dál nevede a přestane fetovat. Tím mohl ten příběh skončit, ale to se nestalo a já jsem měla hroznou depku. Jenže podstatou časosběrného dokumentu je, že se točí to, co je, ne to co si člověk přeje, “ vzpomíná Helena Třeštíková na mnohaleté natáčení o životě a zápase mladé ženy s těžkými drogami. Co se během natáčení dělo? A jak pokračovala spolupráce s dalším protagonistou Reném i po tom, co jim vykradl byt? Kdy vůbec začala společná práce matky a dcery na dokumentech? Nejen o tom uslyšíte v šestém díle Hovoru s mámou od Heleny Třeštíkové, které se ptá její dcera Hana Třeštíková.