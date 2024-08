Protestující Srbové se brání těžbě lithia. Chtějí svoji půdu i čistou vodu

Tisíce lidí v Srbsku protestují proti rozhodnutí tamní vlády, která odsouhlasila těžbu lithia. Země je jeho největším nalezištěm v Evropě a má tedy potenciál přispět k výrobě elektroaut na kontinentu. Důl by mohl vyprodukovat 58 tisíc tun lithia ročně, což by pokrylo potřeby pro výrobu 1,1 milionu elektromobilů. To si Srbsko uvědomuje už několik let; o odsouhlasení stejného projektu se vláda pokoušela už před dvěma roky, ale desetitisícové demonstrace ji přiměly od těžby upustit. „Srbská vláda tvrdí, že výstavba bude mnohem transparentnější, zveřejnili i návrh projektu, který má splňovat standardy ekologické těžby lithia, které určuje EU, jež vše přímo posvětila. Lidé se ale bojí toho, že srbská vláda záruky nedodrží - a záruky Evropské unie pro ně nic neznamenají, protože ta nemá moc nad tím, co se bude v Srbsku dít,” vysvětluje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. Mohou se Srbové na svoji vládu spolehnout? A může se vůbec na zemi, která se doteď nedistancovala od Ruska, spolehnout EU?