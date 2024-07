Prezidentská imunita v USA: Král nad zákonem, nebo obrana proti zpolitizovaným soudům?

Americký Nejvyšší soud v pondělí konzervativní většinou rozhodl, že prezidenti USA včetně těch bývalých mají nárok na širokou imunitu v souvislosti s činy, ke kterým došlo oficiálně, tedy v době úřadu. Zatímco současný šéf Bílého domu Joe Biden krok označil za nepřijatelný s tím, že odteď už si ve Spojených státech nebudou všichni před zákonem rovni, ale prezident bude jakýsi král nad zákonem, exprezident a republikánský kandidát v listopadových prezidentských volbách Donald Trump se může radovat, říká ve Výtahu Respektu Jiří Sobota: „On je obviněný, že se snažil zmanipulovat výsledky voleb. To obvinění má mnoho bodů, třeba že komunikoval s ministerstvem spravedlnosti o tom, jak vyšetřovat sčítání hlasů v Georgii. To obvinění tvrdí, že to, že tlačil na své ministerstvo, je překročením jeho pravomocí. V tomto bodě má podle nového rozhodnutí imunitu." Například zkušenost z Brazílie, kde je podobný prezidentský systém, ale ukazuje, že zastánci rozhodnutí Nejvyššího soudu se mohou ohánet snahou předejít kriminalizaci politiky. Co přesně tedy pondělní verdikt znamená? A je rozšiřování prezidentské moci v USA novým tématem?