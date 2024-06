Překvapivé výsledky největších voleb na světě: Indický autoritář Módí ztrácí podporu

Nejlidnatější země světa zná výsledek parlamentních voleb, ve kterých mohlo v průběhu šesti týdnů hlasovat kolem 970 milionů osob. Poměrně nepřekvapivě zvítězila Indická lidová strana premiéra Naréndry Módího, který už od svých koaličních partnerů získal podporu k sestavení vlády a vstupuje tak do svého třetího funkčního období. Co však překvapivé je, že tentokrát volby nevyhrál s takovou jistotou, jak bylo v minulosti zvykem, a jak i tentokrát očekával, říká ve Výtahu Respektu Marek Švehla: „O výsledku se mluví jako o šokujícím, jako o zcela nové situaci. Módí doteď přistupoval před Indy s určitou nabídkou a vizí, jak má Indie fungovat a vypadat, a v uplynulých dvou volbách to vypadalo, že to Indové nadšeně přijímají. Teď se ukázalo, že nepřijímají, že sice jeho ekonomickou vizi asi pořád podporují, ale jeho představu o výrazně autoritativně řízeném hinduistickém státě nepodporují." Právě takový způsob vedení přitom vede k výrazné diskriminaci náboženských menšin v Indii, především pak muslimů. Jak se jim v zemi žije? Mohla by v příštích volbách, i vzhledem k Módího klesající podpoře, zvítězit opozice? A jaké postavení má vlastně Indie ve světě?