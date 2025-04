Posun v kauze tzv. kutnohorské sekty. K soudu míří případ brutálního umučení muže v lese

V kauze takzvané kutnohorské sekty policie navrhla obžalovat dalších šest lidí, kteří měli plnit rozkazy samozvaného léčitele Richarda Šiffera a u hradu Český Šternberk na Benešovsku brutálně umučit jednoho ze členů sekty. Obviněni jsou z trestného činu vydírání a neposkytnutí pomoci. Jde o druhou větev případu, v němž jsou obžalovány i dvě ženy, které měly usmrtit právě Šiffera, a to na jeho vlastní žádost. Obě před nedávnem vypovídaly u Městského soudu v Praze, který kauzu dál řeší. Co obviněným hrozí? Jak dlouho by se ještě případ mohl táhnout? A co přesně je součástí jeho první a druhé větve? Nejen o tom mluví ve Výtahu Respektu Martin Štorkán. Čtěte také: Slíbil mi vysvětlení, co bude po životě, a pak zemřel. Zhroutil se mi svět