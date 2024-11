Politická debata o euru má zase utrum. Starostům se kvůli odporu ODS nepodařilo prosadit koordinátora

Hnutí Starostové a nezávislí, kteří jsou součástí vládní koalice, navrhli kabinetu jmenovat národního koordinátora pro euro. Přestože pro jeho přijetí by byli i lidovci a TOP 09, vláda se na potřebě této funkce neshodla. Důvodem jsou primárně Občanští demokraté, kteří se u eura staví dlouhodobě spíše proti. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS rozhodnutí kabinetu odůvodnil mimo jiné i tím, že Česko by nejdřív muselo projít mechanismem směnných kurzů ERM II, ve kterém má podle analýzy Národní ekonomické rady vlády pobýt co nejkratší dobu, a celkově k tomu teď podle něj nejsou ideální podmínky. Lidovci zase mají za to, že projednávat zřízení funkce národního koordinátora pro euro rok před sněmovními volbami není příliš šťastné. „Připomeňme Slovensko, které euro má, tam to byla Dzurindova vláda, která přivedla zemi do systému ERM II, pak přišly volby, Robert Fico, společná evropská měna ještě nebyla přijata, byla tam předvolební kampaň, výměna vlády, a i přesto se Dzurindova vláda k tomuto kroku uchýlila a následně Fico dovedl Slovensko ke společné evropské měně, k tomu zabetonování Slovenska na západě, minimálně v té měnové politice," říká ve Výtahu Respektu František Trojan. Filip Zelenka navíc ve zpravodajském podcastu dodává, že takzvaná spontánní "euroizace" už v Česku stejně probíhá. Jak se to v praxi projevuje? A je otázka přijetí eura v tuto chvíli spíše společenskou, nebo politickou otázkou?