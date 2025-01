Poláci předsedající Bruselu jsou dobrou zprávou pro Ukrajinu i pro Evropu po Trumpově nástupu

Radě Evropské unie od 1. ledna předsedá Polsko. Pomyslné žezlo přebírá od Maďarska, jehož heslem bylo 'Make Europe Great Again'. To se ale nepodařilo, jak říká Tomáš Brolík ve Výtahu Respektu. „Evropa byla stejná jako před předsednictvím a v zásadě ničeho velkého Maďarsko nedosáhlo, protože nechtělo a ani nemohlo. Předsednictví je omezená role, takže Maďarsko ve skutečnosti žádnou agendu nemělo, což bylo docela realistické očekávání, protože s vládou, která tam sedí, je neformální pozice v EU poslední roky velmi slabá." V tomto smyslu má tedy nově předsedající Polsko - jehož priorita je shrnuta v mottu 'Bezpečnost, Evropo!' - mnohem lepší vyjednávací pozici. A to i v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu. „Kdyby měl být prostředník pro jednání s trumpovskou Amerikou, tak Polsko není špatný tip. Vydává velké peníze na armádu a rozhodně je ještě zvýší. Vztahy Varšavy a Ameriky, jakékoliv, ať už demokratické nebo republikánské, jsou vždy dobré," shrnuje zástupce šéfredaktora ve zpravodajském podcastu. Jaké jsou další priority Polska v době jeho předsednictví? A jaký vliv by mohlo mít v pomoci Ukrajině?