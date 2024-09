Pokud EU co nejdřív nenakopne ekonomiku, její existence ztratí smysl

Evropa má k dispozici report o zhruba čtyři sta stranách, ve kterých italský expremiér a bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi - přezdívaný také jako „Super Mario" - shrnuje opatření a doporučení, která by Evropě dopomohla k větší konkurenceschopnosti. „Ten report je naléhavý, Draghi a jeho tým používají třeba sousloví jako 'existenční výzva'. Píše tam, že pokud Evropa nedokáže odpovědět na výzvy, které má před sebou, tak model Evropské unie ztrácí právo na existenci - protože když nezajistí lidem adekvátní životní úroveň, kterou očekávají, není možné čekat, že jako projekt bude mít podporu," říká ve Výtahu Respektu Filip Zelenka. „Draghi identifikuje tři hlavní sektory či problémy, které je potřeba vyřešit. První je inovační propast, druhý věc je společný plán dekarbonizace, a nakonec říká, že základem prosperity je bezpečnost." Co to ale pro EU znamená v praxi? Je report závazný? A je vůbec Evropská unie schopná Draghiho doporučení naplnit?