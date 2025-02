Podpora krajně pravicové AfD se z východního Německa šíří i do zbytku země

Přestože nejvíc procent hlasů získala v nedělních předčasných parlamentních volbách v Německu konzervativní unie CDU/CSU Friedricha Merze, kterou volilo více než 28,5 procent voličů a voliček, za vítěze se dá považovat krajně pravicová Alternativa pro Německo, které připadlo téměř 21 procent, což je oproti minulým volbám dvojnásobek. „Když se podíváme na nejdůležitější témata voleb, 44% Němců řeklo, že to byl azyl, přistěhovalectví, integrace. Až poté následovala ekonomická témata. Například klima, které dominovalo před čtyřmi lety, bylo někde vzadu," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Lindner, který upozorňuje, že zatímco dříve byla podpora AfD doménou východního Německa, v současnosti se vliv strany šíří i do dalších částí sousední země. „Jde o města na úplném západě Německa, kde dřív býval silný těžký průmysl, města, která procházejí velkou transformací a úplně se jim nedaří. A taky jsou to města, kde je velký počet přistěhovalců," dodává. Kde a kdy ve stabilním a prosperujícím Německu přišel zlom, po kterém roste podpora krajní pravice? Je šance, že by s Alternativou pro Německo spolupracovaly jiné strany a dostala se k moci?