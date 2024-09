Piráty roztlačil se srdcem vlevo, časem přistoupil na systém. Po 15 letech Bartoš končí ve vedení

„Série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany. Proto jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy a v nadcházející volbě se o tento post ucházet nebudu.” Tato slova v neděli večer zveřejnil předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, který stejně jako zbytek vedení strany reagoval na výsledky krajských a senátních voleb. V nich totiž Piráti - nedlouho po neúspěšných volbách do Evropského parlamentu - znovu výrazně propadli. Přišli o 96 krajských zastupitelů a budou mít jen tři v Plzeňském kraji. Z čela strany Bartoš odchází (s dvouletou pauzou) po 15 letech, za které se změnil nejen on, ale i Piráti obecně, říká ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný: „Když přišel, měl srdce nalevo, i když měl liberální rétoriku. Ne že by se z něj stal pravičák, ale začal přijímat instituce a uspořádání demokratického světa, které je logické. Od původního lehce anarchistického přístupu začal akceptovat potřebnost institucí, jako je NATO či EU, což vneslo svěží vítr do boje proti korupci. Pirátská strana proti tomu bojovala, dokázala to pojmenovat a dát do návrhů zákonů věci, které byly proti korupci účinné a jiní politici o nich nechtěli mluvit." S čím Ivan Bartoš do strany před lety vstupoval? Liší se to něčím od toho, co v současnosti prosazuje? A zvládnou se Piráti na tuzemské politické scéně udržet i bez své hlavní tváře?