Piráti rozhodnou, jestli se jejich tváří pro volby stane Hřib, nebo Šípová

Piráti a Pirátky se o víkendu sejdou na celostátním fóru ve Zlíně, kde zvolí hlavní tvář kampaně do letošních podzimních sněmovních voleb. Na lídra kandiduje předseda strany Zdeněk Hřib a senátorka Adéla Šípová. „Když se podíváme na předchozí roky, tak vždy to byl Ivan Bartoš, který byl jak předsedou, tak lídrem. Vzhledem k tomu, že volba předsedy byla nedávno, dá se předpokládat, že ti samí straníci teď po čtvrt roce zvolí Zdeňka Hřiba. Zaslechl jsem ale ve straně i názor, že by nebylo na škodu, kdyby to byla taková lídrovská dvojice - předseda muž a lídryně žena," říká ve Výtahu Respektu František Trojan. Co oba kandidáti doteď pro stranu udělali? Proč nakonec kandiduje Zdeněk Hřib, který v minulosti tvrdil, že do sněmovny nechce, a proč Adéla Šípová, která z volby na předsedkyni strany odstoupila? A co by volba obou z nich znamenala pro další volební a povolební spolupráci s ostatními politickými uskupeními?