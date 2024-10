Piráti přešli do opozice, jejich posty se ruší a Lipavský se nechal vyškrtnout

Vláda Petra Fialy z ODS poprvé od vstupu k moci v roce 2021 jednala bez Pirátské strany, která zkraje týdne odhlasovala odstoupení od koaliční smlouvy. Zároveň Piráti na středečním mimořádném jednání Sněmovny, kde byla na programu vládní důchodová reforma i novela ohledně televizních a rozhlasových poplatků, usedli do opozičních lavic. Jejich vize? Lepší opozice. Jen tedy bez Jana Lipavského, který ve vládě zůstává jako ministr zahraničí coby nestraník. Současně požádal Piráty, aby ho vyškrtli ze seznamu příznivců strany. Co bude dál s ministerstvem pro místní rozvoj? Nepotvrdil Fialův kabinet zrušením postů ministra pro legislativu a vicepremiéra pro digitalizaci slova opozice, že šlo o nadbytečné funkce? A jakými dalšími změnami vládní strany procházejí? I na to ve středečním Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.