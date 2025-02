Pekarová Adamová nepůjde do sněmovních voleb. TOP 09 dostala do koalice, teď strana stagnuje

Šéfka TOP 09 a předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová v úterý zveřejnila na sociálních sítích vyjádření, po dle kterého se rozhodla nekandidovat v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Důvody jsou podle političky zdravotní. „Funkce Markétě Pekarové Adamové zůstanou. Jedna až do konce volebního období a druhá až do dalšího řádného sněmu, který vychází na listopad tohoto roku," říká ve Výtahu Respektu František Trojan. „Hádat, kdo ji nahradí, je předčasné i z pohledu toho sněmu. Volby můžou ukázat, jaké osobnosti TOP 09 má a jakou mají podporu v jednotlivých regionech. Bavíme-li se o výrazních tvářích, máme dva ministry za TOP 09 - Válek a Ženíšek. Nebo výrazné europoslance - Niedermayer a Kolář. Jsou tam i místopředsedové, takže strana nějaké výrazné tváře má; ale kdo by stranu chtěl a měl vést, ukážou až volby," doplňuje. Kam stranu dovedla Markéta Pekarová Adamová? A jakou roli má v koalici SPOLU, kterou s TOP 09 tvoří ODS a lidovci?