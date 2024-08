Omlazení demokraté našli s Kamalou Harris ztracenou víru ve vítězství a americký sen

„Demokratům se během týdne podařilo redefinovat svou tvář a podobu, se kterou jdou do voleb,“ říká Jiří Sobota o výsledku několikadenního sjezdu strany v Chicagu, který završila řeč kandidátky Kamaly Harris. „Její projev byl hodně ve znamení návratu ke klasické ideji Ameriky, kde je politika pro všechny a na druhé straně nestojí sžírající nepřítel. Šlo o snahu o návrat k normální Americe,“ dodává Barbora Chaloupková s ohledem na snahu demokratů vykreslit republikány včele s Donaldem Trumpem jako podivíny nostalgicky hledící do minulosti. Co dalšího vyjevil závěr demokratického sjezdu? A co v projevu Kamaly Harris z pohledu voličů v rozhodujících státech nezaznělo? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu Americká krása týdeníku Respekt. Přečtěte si také reportáž Může něco zastavit Kamalu Harris?