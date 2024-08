Může něco zastavit Kamalu Harris?

Demokraté se navíc začali zásadně vymezovat vůči návratu do minulosti. Zatímco Trumpovo hnutí stojí na nostalgii a chce se neustále někam ohlížet, například do období první vlády Donalda Trumpa, do bájných časů dobře placených manuálních prací před začátkem globalizace nebo třeba i do 18. století, demokraté na svých mítincích opakovaně a masově skandují „We are not going back!“, nebudeme či nechceme se vracet.