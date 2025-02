Odměny pro vedení UK: Možná je načase si přiznat, že rektorem člověk není kvůli vydělávání peněz

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v tomto týdnu řekl, že debaty o odměnách pro vedení univerzit by měly zohledňovat zodpovědnost, kterou rektoři, prorektoři a děkani mají. Reagoval tak na zjištění serveru iDNES, podle kterého si vedení Univerzity Karlovy rozdělilo na odměnách za loňský rok 11,5 milionu korun. Například rektorka Milena Králíčková měla v květnu dostat k platu ve výši 175 tisíc korun odměnu 400 tisíc, v listopadu pak 576 tisíc korun. Bouřlivé reakce ale vyvolalo hlavně následné odůvodnění školy, podle které výše odměn reaguje na tragické události z prosince roku 2023, kdy na Filozofické fakultě došlo k masové střelbě. Kontroverze příliš nezmírnila ani následná omluva rektorky Králíčkové. Jak ve Výtahu Respektu říká Tomáš Brolík, podstata je jinde. „Ukazuje to spor o tom, jak ohodnocovat tyto vysoké akademické pracovníky. Zodpovědnost, již má rektorka Králíčková, je nezpochybnitelná. Za to má opravdu málo peněz. Ale pokud chce dělat takovouto funkci s adekvátním ohodnocením, obávám se, že rektorát není to pravé místo. Není to soukromý sektor, jsou to veřejné peníze - a člověk funkci rektora nedělá jen kvůli penězům. Je tedy možné se bavit o tom, kdo má vlastně vést univerzitu."