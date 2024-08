Novým vůdcem Hamásu je strůjce 7. října a detailní znalec Izraele

Poté, co byl v Teheránu při úderu, který Hamás a Írán připisují Izraeli, který se k tomu doteď nepřihlásil, zabit vůdce tohoto teroristického hnutí Ismáíl Haníja, je známo jméno jeho nástupce. Je jím dosavadní šéf Hamásu v Pásmu Gazy Jahjá Sinvár, který byl strůjcem útoku na Izrael ze 7. října „Předtím byl 23 let vězněm v Izraeli. Tam se dost utvrdil v tom, jak chce proti Izraeli bojovat, zároveň se hodně vzdělal v tom, jak funguje společnost, kde jsou různé mezery, co jsou různá témata, na kterých se lidé v Izraeli často neshodnou," říká ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. A právě v době, kdy byla izraelská společnost rozdělená v otázce ne/spokojenosti s vládou Benjamina Netanjahua, Sinvár vycítil v zemi, která je pro něj úhlavním nepřítelem, slabý moment. „Podle informací Guardianu Sinvár ten útok spustil bez toho aniž by informoval politické vedení Hamásu, které mělo sídlo v Kataru, a tím, že on byl v Gaze, měl větší vliv na to rozhodování a byl tím faktickým vůdcem celého Hamásu už předtím, než se jím stal." Jak může jeho zvolení ovlivnit konflikt na Blízkém východě? A jaká je tam momentálně situace?