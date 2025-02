Nový šéf Národního divadla je pro kulturu dobrou zprávou. Stejně tak to, že byl vybrán tři roky dopředu

Ministr kultury Martin Baxa z ODS zkraje týdne oznámil, že generálním ředitelem pražského Národního divadla se stane Martin Glaser. Současný ředitel ND Brno má nastoupit od srpna roku 2028. „Je to dobrá zpráva pro celou kulturu, že někdo dokáže udělat výběrové řízení takto předem, protože tady je zvykem spíš někoho odvolat, pak někoho marně hledat, a pak během pár měsíců dát dočasného ředitele nebo ředitelku a vše se dělá provizorně. Toto je jiný způsob, který je na zvykem na Západě, ne u nás. Nevýhodu bych viděl v tom, že Národní divadlo je živá instituce a živý tvar, nedovedu si sám představit, co bude v roce 2028 a divadlo by mělo odrážet stav teď a tady a za tři roky se může stát, že potřebujeme něco úplně jiného," říká ve Výtahu Respektu vedoucí kulturní rubriky Jan H. Vitvar. Co by nástup Martina Glasera mohl pro Národní divadlo znamenat? Co v něm po sobě zanechává Jan Burian? A jaká je vize této instituce?