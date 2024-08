Nová varianta mpox může znamenat ohrožení. S covidem se to však srovnat nedá

Horečka, celkové vyčerpání a puchýře podobné neštovicím. Takové jsou příznaky virového onemocnění mpox, dříve známého jako opičí neštovice. Světová zdravotnická organizace, která od začátku roku eviduje kolem 17 tisíc případů, z nichž většina je v africkém Kongu, už vyhlásila nejvyšší stupeň varování, Zdravotnická agentura Africké unie zase nejvyšší stupeň ohrožení veřejného zdraví na celém kontinentu. Právě na něm je mpox nejrozšířenější. „Mpox je tady s námi dlouho, ale před dvěma lety byla epidemie v Africe a byla to varianta, které se říká Clade II. A teď se šíří Clade I., u které je zřejmě silnější přenos i jinými cestami, nemusí to být přímo pohlavní styk, hodně to napadá děti," říká ve Výtahu Respektu Martin Uhlíř. V jaKých případech tedy hrozí, že se člověk nakazí? Jak se mpox léčí? A u koho dává smysl očkování?