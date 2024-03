Nespokojené zemědělce chápu. Ale ústup od ekologických opatření to nevyřeší

„Zemědělský sektor v Evropě trpěl v posledních letech řadou problémů zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině, zdražováním fosilních umělých hnojiv, ale také výraznými klimatickými extrémy v podobě sucha, požárů nebo povodní,“ přibližuje expert z nevládní organizace Hnutí DUHA Martin Rexa, co zvyšuje ekonomickou nejistotu zemědělců napříč Evropskou unií. Připouští, že unijní ekologická opatření někdy můžou situaci komplikovat. „Ale určitě není cesta ekologické směřování zastavit, jako se to teď tak trochu děje,“ říká Rexa s tím, že experti z řad ekologických organizací hodnotí kriticky řadu kroků ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL.

„Jsme zklamaní z toho, jak ministr Výborný škrtání různých ekologických opatření prezentuje zemědělcům jako vítanou úlevu z administrativy, místo aby třeba mluvil o dočasné výjimce. Může to přinést krátkodobou úlevu, ale neřeší dlouhodobé problémy. Ministr vůbec nezmiňuje krize spojené s úbytkem biodiverzity a změnou klimatu - a to že, je musíme řešit.... A přitom jsou to často kroky, které jdou proti programovému prohlášení této vlády. Debata o environmentálních problémech zmizela. Ale ty problémy nikoliv,“ upozorňuje analytik.

Proč se podle něj tento odklon nevyplatí ani z ekonomického pohledu? Co mají protesty evropských zemědělců z různých zemí společného, a v čem se naopak liší? Jak jde posun k udržitelnému zemědělství dohromady s novým nastavením dotací? A co může přinést přelomové nařízení o obnově přírody, které v únoru schválil Evropský parlament?