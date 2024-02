Do Prahy na traktoru nepojedu. Snaží se na nás jen politicky přiživit

Na rozlehlém dvoře velké farmy v Tuhani stojí několik traktorů. A vlastnit traktory tento týden v Česku znamená vlastnit stroje sloužící k tlaku na vládu: všichni čeští zemědělci jsou pozváni živelně seskupenou platformou s názvem My zemědělci, aby se v pondělí na den nebo i na více dní připojili k zablokování ulic a silnic Prahy a přístupových cest do hlavního města ze všech koutů země.

Tuhaňské traktory z farmy Sixta pojmenované po rodině, která tady na Mělnicku v severních Čechách statek vybudovala a vlastní, ale v pondělí vyjedou jen na pole, do Prahy ne. Pavel Sixta se rozhodl spolu se svou rodinou – na farmě pracuje jeho manželka i obě dospělé děti –, že tohle pro něj není. „Ne že bychom jako farmáři neměli problémy a máme i požadavky, jak naši situaci zlepšit,“ říká Pavel Sixta v kanceláři farmy. „Ale tou jízdou se chce jenom někdo politicky zviditelnit na problémech zemědělců.“

Prolhaná média

Organizátorská skupina My zemědělci sama sebe nazvala na tiskové konferenci „zemědělskými nadšenci“, jediným skutečným zemědělcem, který za protest vystupuje, je velkopodnikatel s králičím masem Zdeněk Jandejsek, jehož podnik Rabbit patří k největším zpracovatelům masa v Česku. Další mluvčí iniciativy jsou spjati s protestním politickým hnutím PRO Jindřicha Rajchla, který pravidelně svolává demonstrace proti současné vládě. Pavlu Sixtovi nebylo jasné, proč by měli zemědělci chtít „svrhnout vládu“ nebo „bojovat proti prolhaným médiím“, jak zní od mluvčích protestu.

Agronom Sixta tedy zavolal na telefonní číslo ze svolávacího plakátku a dovolal se starostovi jihomoravských Kozojídek Otakaru Březinovi. „Ptal jsem se ho, proč chce za zemědělce svrhávat vládu, když nikdo z farmářů, které znám, vládu svrhnout nechce,“ říká Pavel Sixta. „Zjistil jsem, že to vůbec není zemědělec. Vyprávěl mi něco o padesáti pohlavích, která tady prý nechceme, a o tom, že tady není demokracie ani svobodné volby a podobné nesmysly. Ptal jsem se ho, jestli mu někdo bránil volit svobodně, jestli měl u voleb sekyru nad hlavou nebo mu někdo hrozil, že ho zavřou, jako za komančů, na to mi neodpověděl,“ líčí Pavel Sixta a trochu se znovu dostává do varu, který v něm telefonát vzbudil. „Tady se prostě nějaká skupina snaží přiživit na potížích českých zemědělců, zneužívají naše problémy ke svému politickému tažení.“

Zmíněný kozojídkovský starosta Březina je znám jako řečník na shromážděních strany PRO, která teď kandiduje ve volbách do europarlamentu, a nedávno zaujal média příspěvkem na sociálních sítích, kde sděloval, že ruská agrese na Ukrajině je výsledkem snahy Američanů „vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy“. „S tímhle nechceme mít nic společného,“ říká dcera farmáře Tereza Sixtová.

Sixtovi obhospodařují farmu o 1200 hektarech půdy, je to tedy „velká střední“ farma, jak říkají. Kromě hospodaření na polích a lukách chovají v kravínech 750 kusů skotu na mléko i na maso. A kromě toho, zatím spíše pro radost, se starají o 13 koní, Tereza na nich trénuje a plánují je rozmnožovat na chov. „Daří se nám dobře, nemůžeme si stěžovat,“ říká rodinná zootechnička a Pavlova manželka Veronika Sixtová a její muž dodává, že státní a evropské dotace, které i oni stejně jako všichni zemědělci pobírají, jim neslouží k přežití, ale na investice – k rozšíření a modernizaci podnikání. „Vadí nám právě, že se všechny ty debaty o potížích v českém farmaření začaly točit kolem dotací, kolem peněz,“ říká dcera Tereza. „Farmáře ale pálí jiné věci. Nejhorší je ta státní byrokracie.“