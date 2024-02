Nečekaná shoda nad redefinicí znásilnění dokazuje, že potřebujeme Istanbulskou úmluvu

139 pro, 0 proti. Takový je výsledek středečního sněmovního hlasování, ve kterém se vládní a opoziční poslanci v prvním čtení zabývali novelou trestního zákoníku, jež redefinuje znásilnění. To by podle vládního návrhu, který dolní komora jednohlasně odsouhlasila, bylo nově chápáno nikoliv jako vynucený pohlavní styk, ale jako styk bez souhlasu. Fungovat má na základě pravidla “ne znamená ne”. Po téměř tříleté debatě je tak Česko o krok blíž k tomu, aby zákon počítal i s případy, kdy se oběti znásilnění nemohou bránit a jednoduše "zamrznou". Co jasnému sněmovnímu souhlasu s redefinicí předcházelo? Co postoj poslanců říká o potřebě Istanbulské úmluvy? A jaké další kroky by měli politici pro ochranu obětí podniknout? Ve Výtahu Respektu odpovídá Silvie Lauder.