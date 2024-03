Napodobujeme hejna ptáků. Vyvíjíme drony, které rychle proletí lesem

„Malé drony budou ve městech měřit kvalitu ovzduší. Můžou nahradit dohledové kamerové systémy nebo doručovat zásilky,“ předvídá Martin Saska z Fakulty elektrotechnické ČVUT, co by mohla umožnit postupující miniaturizace dronů a zapojení umělé inteligence. „Když budou drony opravdu malé, tak nebudou pro lidi nebezpečné. Také nechci vidět desetikilové drony létat na hlavami mých dětí. Ale pokud půjde o několik stogramových dronů obalených pěnou, tak neshodí dítěti ani čepici,“ říká vedoucí Skupiny multirobotických systémů. Co už dnes kooperující skupiny létajících robotů dokážou? V čem se výzkumníci při jejich vývoji inspirují v přírodě od ptáků nebo ryb? Můžou se stát podobné roje běžnou součástí našich životů? A jaká jsou s tím spojená rizika a etické otazníky? Nejen o tom uslyšíte v podcastu týdeníku Respektu. Poslechněte si také další podcast Připravte lasery. Na obzoru jsou rojové válkya přečtěte si reportáž Jak piloti dronů vedou válku proti Putinovi