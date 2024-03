Připravte lasery. Na obzoru jsou rojové války

Svět bude brzy plný dronů, pokračující rozmach bezpilotních letounů už nikdo nezastaví. Vzdušné drony mění kromě přepravy léků a zboží v odlehlých oblastech, natáčení filmů nebo vědeckých výzkumů také podobu válek nebo terorismu. A rostoucí počet soupeřících států si tuhle klíčovou technologii nemůže dovolit ignorovat, jak upozorňuje americký politolog Michael J. Boyle ve čtyři roky staré knize The Drone Age, kde také rozebírá nastupující trendy, jako je miniaturizace dronů, zapojení umělé inteligence nebo robotických rojů (swarmů). Zkušenosti z uplynulých dvou let zápolení s ruskou agresí na Ukrajině mu dávají za pravdu. „Na začátku války v únoru 2022 jste mohli vidět velké bayraktary, které byly po nějakou omezenou dobu efektivní, ale následně to byly stovky, posléze tisíce a dnes desetitisíce podstatně menších dronů, které každý měsíc létají a jsou spotřebovány na bojištích. A bude jich už jenom víc,“ popisuje vojenský analytik a poradce prezidenta Otakar Foltýn sílící bzučení malých rotorů na obou stranách fronty, které dokáže nahnat hrůzu nejednomu vojákovi. Malé rychlé FPV (first person view) drony v hodnotě tisíců či desetitisíců korun "opásané" výbušninami dovedou na bojištích napáchat nemalou zkázu a přehltit obranu. Jejich síla dnes přitom oproti drahým řízeným střelám spočívá v nízké ceně, relativně vysoké rychlosti a kvantitě. „Dokážou zničit i tank nejnovější generace, který má systém aktivní ochrany proti dronům. Ale nemá nekonečné množství interceptorů. Takže pošlete třeba deset dronů, každý v hodnotě 500 dolarů, a ve výsledku zničíte tank za 400 milionů dolarů,“ vysvětluje analytik Milan Mikulecký, který spolu Foltýnem a dalšími lidmi organizuje finanční sbírku na výrobu dronů pro Ukrajinu v rámci spolku s názvem Skupina D. Přečtěte si také reportáž: REPORTÁŽ: Jak piloti dronů vedou válku proti Putinovi Pokud chcete slyšet víc o civilním výzkumu robotických rojů, v sobotu najdete mezi podcasty Respektu jako bonus rozhovor s Martinem Saskou z ČVUT.