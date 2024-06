Na Ústavním soudu přibyl intelektuál i konzervativec. A kdy přijdou ženy?

Jiří Přibáň a Tomáš Langášek. To jsou jména dvou nových ústavních soudců, jejichž nominaci už podle očekávání schválili i senátoři. Zatímco Přibáň je jako akademik v českém veřejném dlouhodobě považován za autoritu a intelektuála, který komentuje politiku včetně chování exprezidentů Klause a Zemana, Langášek, který přichází z Nejvyššího správního soudu, je jistým vyhověním po volání části senátorů a senátorek, kteří chtějí spíše konzervativnějšího ústavního soudce. Jak ve Výtahu Respektu říká Andrea Procházková, oba muži jsou v tomto případě na správném místě. Jejich jmenování ústavními soudci nicméně neřeší problém, který (nejen) tato instituce dlouhodobě má. A to nerovné zastoupení žen. „Podle mě to souvisí s tím, jak dlouhodobě funguje justice. Statistiky ukazují, že ženy jsou na nižších patrech, jde na ně tedy méně vidět. Méně často se stávají šéfkami i okresních soudů, natož Krajských, Vrchních a Nejvyšších." Jak je to možné? Čekají v tomto ohledu Ústavní soud nějaké změny? A co můžeme očekávat od současného složení ÚS?