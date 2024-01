Mohou si voliči odhlasovat konec demokracie? A je možné jim v tom demokraticky zabránit?

Donald Trump se obrátil na Nejvyšší soud Spojených států, aby rozhodl o jeho vyřazení z primárek v Coloradu i jeho roli v událostech z 6. ledna 2020, kdy po jeho projevu zaútočil dav příznivců na Kapitol. Před jak zásadní rozhodnutí to staví devět soudců a soudkyň ve Washingtonu? Které části americké ústavy se spor týká? Co se může stát, pokud by soud vyřadil Trumpa z republikánských primárek nebo listopadových voleb? Jaké spory se vedou o výklad tři roky starých událostí, které se staly při útoku na budovu amerického Kongresu, a jak to může ovlivnit další směřování Ameriky. Nejen o tom debatuje Barbora Chaloupková a Jiří Sobota v podcastu Americká krása týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Co se stane, když Trumpa nepustí k volbám