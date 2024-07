Místo prázdnin vojenské cvičení. Armáda nalákala středoškoláky na „lepší brigádu“

U 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a u 7. mechanizované brigády z Hranic na Moravě začalo dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky. Jen během pár dnů se jich přihlásilo téměř 130, z toho pětinu tvoří dívky. „Bude to běžný, možná lehce uzpůsobený vojenský výcvik. Budou se učit střílet, házet granátem, budou se učit základní vojenské taktice, zdravotní výuka tam bude, budou tam delší pochody s plnou polní," přibližuje ve Výtahu Respektu náplň cvičení Jaroslav Spurný s tím, že je to dobrý první krok k tomu, jak řešit nedostatek lidí v armádě. „Armáda stárne, průměrný věk vojáků je 40 let. Máme tu aktivní zálohy, to je asi 4300 lidí, tam se lidé moc nehlásí." Pro středoškoláky a středoškolačky tak jde o čtyřtýdenní „lepší brigádu", ze které si mohou odnést až 30 tisíc korun, ale také o vhled do toho, jak armáda funguje a jak se za poslední dekády změnila. Jakou pozici budou mít studenti v armádě po skončení dobrovolného vojenského cvičení? Co dalšího je na něm čeká?