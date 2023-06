Měla Zuzana Čaputová znovu kandidovat?

Jak hodnotit rozhodnutí slovenské prezidentky neucházet se o druhý mandát? Proč Slovensko pohltil kolektivní smutek? A co všechno to znamená pro tamní politiku? To probírá v Československém podcastu šéfredaktor Respektu Erik Tabery a komentátor Denníku N Martin M. Šimečka. Moderuje Andrea Procházková. Čtěte také: Kdyby zůstala ještě pět let, mohla se stát slovenskou legendou