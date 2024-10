Ledový muž Wim Hof čelí závažným obviněním z domácího násilí

Wim Hof je pětašedesátiletý Nizozemec známý jako "ledový muž", který miliony lidí napříč světem učí, jak pomocí jeho metody zvládnout extrémní chlad. Vystoupil na Kilimandžáro v šortkách, zdolal půlmaraton za polárním kruhem naboso nebo zaběhl maraton v poušti Namib bez vody. V jednom rozhovoru řekl: „Chci oslovit miliardy lidí a naučit je, jak mohou žít v lásce a zahnat svou vnitřní temnotu." Jemu samotnému se to ale - zdá se - hrubě nepovedlo. Čelí totiž obvinění, že měl psychicky i fyzicky týrat svoji expartnerku i jejich syna. Žena o tom promluvila pro nizozemský list The Volkskrant. Příběh, který bortí iluze o muži, který radí, jak na sebeléčení, a kterého mnozí považují za svůj vzor, je podložen policejními, soudními i lékařskými materiály. Ty ukazují, že Wim Hof, který si vybudoval mnohamilionový byznys i celosvětovou slávu, byl již před více než dekádou agresorem a domácím násilníkem. Co přesně obvinění tvrdí? A proč s ním Hofova expartnerka přišla až nyní? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Magdaléna Fajtová.