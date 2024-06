Laškování Putina s Kimem: Vzájemné posílení ega, nebo teror a nová fáze války na Ukrajině?

„Ukrajina se musí snažit, aby neztratila podporu spojenců ze Západu nebo kohokoliv jiného - a musí se snažit, aby Rusko nezískalo podporu dalších hráčů, ať už je to Čína, KLDR a další," říká v podcastu (Ne)bezpečí analytik rizik a bývalý diplomat se zkušeností z Ruska Vladimír Votápek, podle kterého Evropa a Západ obecně v pomoci Ukrajině selhaly. „To největší riziko je, že Ukrajina zase nebude dostávat, co potřebuje, a že ukrajinské obyvatele to prostě přestane bavit. Oni bojují proto, že chtěli do Evropy. Celý konflikt je způsobený tím, že nechtěli žít jako v Rusku, ale jako v Evropě. A jsou ochotní pro to hodně vydržet a trpět, nepochybně má však tato jejich vůle snášet válečné příkoří a denně přicházet o lidi své hranice. A pokud je my na Západě budeme příliš napínat, může se stát, že se společenská atmosféra na Ukrajině změní, spojí se s Moskvou, a já nevím, co by pak mohla Evropa z bezpečnostního hlediska udělat. Pokud by se tohle stalo, jsme v naprosto nebývalém průšvihu," doplňuje exdiplomat. Do jaké míry je spojení Ruska s KLDR, případně s Vietnamem, reálné? Má vůbec Západ vůči Rusku ještě nějaké páky? I na to se v dalším (Ne)bezpečí ptá Ondřej Kundra.