Konflikt ve vedení armády graduje. Prohlubuje ho i kauza dodávky dronů na Ukrajinu

Vojenská policie se zabývá podezřeními v souvislosti s vývozem dronů z Česka na Ukrajinu: podle ministryně obrany Jany Černochové z ODS jde o závažná obvinění, která je potřeba prověřit. Týkají se projektu Nemesis organizovaného spolkem Skupina D, který drony na Ukrajinu dováží a jehož součástí jsou například bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, herec Ondřej Vetchý, Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky či náčelník generálního štábu Karel Řehka. Pochybení se má týkat toho, že elitní vojáci vozili drony do válkou zasažené země bez potřebného povolení parlamentu, ale obviněn doposud nikdo nebyl. Jak navíc ve Výtahu Respektu říká Ondřej Kundra, jde o další eskalaci konfliktu mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu: „Ti dva se nemají rádi, jdou si takzvaně po krku. Jana Černochová má dlouhodobě pocit, že ji Karel Řehka v některých věcech obchází, že ji neposlouchá nebo že se vyjadřuje příliš politicky. Politickou odpovědnost ale nese ona. Kdyby mohla, byla by ráda, aby Řehla na tom místě nebyl, nicméně on má podporu prezidenta republiky a premiér ho také nechce v předvolebním čase odvolat." O co přesně v kauze jde? Co by z ní mohlo vzejít? A je nějak ohrožena podpora Ukrajiny ze strany Česka?