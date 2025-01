Komunisté sázejí na efekt spojování a jdou do voleb s neviditelnými stranami krajní levice

Komunisté, Česká strana národně sociální a SD-SN podepsali memorandum o společné kandidátce Stačilo! v podzimních sněmovních volbách. Lídryní bude předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, podle níž uskupení voličům slibuje prosazování referend o členství v EU, NATO i v tématu přijetí eura, daňovou reformu, ale také přísnější migrační politiku. Právě u těchto témat však Stačilo! naráží v případné povolební spolupráci se SOCDEM, říká ve Výtahu Respektu František Trojan: „SOCDEM je stále příznivcem západních struktur. V té povolební spolupráci by ale mohlo fungovat spojení s SPD. Tam budeme sledovat přetahovanou o část voličů, kdy jich část odešla právě ke koalici Stačilo! Samotného mě zajímá jejich jednání po volbách, ukázalo by se na tom, jak moc vážně ty strany nejen referenda myslí." Proč jdou komunisté do voleb právě s ČSN a SD-SN? Jakou roli hraje v koalici Stačilo! přímo Kateřina Konečná? A jaké má uskupení šance, že uspěje?