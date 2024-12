Kolář: Petr Pavel by měl svůj mandát obhajovat, ať už bude premiérem kdokoli

Když byl Trump poprvé v úřadu prezidenta, oceňoval především to, že české úřady vydaly varování před čínskou společností Huawei a jejím napojením na čínské tajné služby. Andreje Babiše to později pomohlo dostat do Bílého domu. Tohle u něj pořád rezonuje? A co na druhé straně naše malé výdaje na obranu?