Kalhousová: Osvobození rukojmích není pro vládu Izraele priorita. Dění na severu Gazy mě děsí

„Je jasné, že prioritou není osvobození rukojmích. Izraelská vláda ty lidi více méně odepsala. To byl jeden z důvodů, proč musel odejít z kabinetu ministr obrany Jo'av Galant. Připomínal totiž premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že by to měla být priorita a že už toho víc v Gaze vojensky dosáhnout nelze a je na čase udělat nějaký politický krok. Děsí mě, co se děje na severu Gazy. Zdá se, že takový plán o kterém se mluvilo a působil jako sci-fi, tedy že se Izrael pokusí etnicky vyčistit severní část Gazy od Palestinců, aby tam případně v budoucnu mohli znovu budovat židovské osady, teď Izrael skutečně realizuje za šílenou cenu,“ uvedla politoložka Irena Kalhousová v rámci představení knižního rozhovoru Izrael ve stínu 7. října, který s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií FSV UK vedl zástupce šéfredaktora Týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Jak jejich společná kniha vznikala? Co čekat od dalšího vývoje války Izraele s Hamásem a Hizballáhem ? A jak může situaci na Blízkém východě ovlivnit zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem? Nejen o tom uslyšíte v záznamu knižního křtu v Knihovně Václava Havla.