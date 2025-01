Jak se stát v Americe svatým. Smůla i štěstí Jimmyho Cartera

Spojené státy se druhý lednový čtvrtek definitivně rozloučí na státním pohřbu s 39. prezidentem. Jimmy Carter od začátku působil jako nepravděpodobný šéf Bílého domu. Bývalý guvernér Georgie zvítězil jako politický outsider, který po aféře Watergate vsadil na civilnější neokoukaný styl a pravdomluvnost. V prezidentském úřadě ovšem neměl zrovna štěstí na vývoj doma i ve světě. Mimo se potýkal s energetickou krizí, vysokou inflací i invazí sovětů do Afghánistánu nebo dopadů Íránské islámské revoluce. Po čtyřech letech dali voliči raději přednost slibům Ronalda Reagana, které kontrastovaly s Cartrovým voláním po utažení opasků. Šestapadesátiletý Jimmy Carter se vrátil na farmu v rodné Georgie, ale kvůli předčasnému konci v úřadě rozhodně nezahořkl. V roli exprezidenta dosáhl nebývalého renomé a pověsti doma i v zahraničí, kterou budoval až do 100 let, a v řadě ohledů bývá dáván dalším prezidentům za vzor. V průběhu let získal Nobelovu cenu míru, sepsal desítky knih, slavil úspěch v charitativní činnosti i při monitorování voleb ve více než stovce zemí světa. Jaký je odkaz Jimmy Cartera a čím byla poznamenaná jeho politická dráha? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle podcastu Americká krása týdeníku Respekt s Jiřím Sobotou, Barborou Chaloupkovou a Štěpánem Sedláčkem. Přijměte také pozvání na živé natáčení příštího dílu o budoucnosti Ameriky 9. ledna v pražském Rock Café od 19h: Americká krása (živě)