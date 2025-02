Izrael pokračuje v operaci na okupovaném Západním břehu. Udělá z něj druhou Gazu?

Vojenská operace s názvem Železná zeď, kterou Izrael provádí na okupovaném Západním břehu, trvá déle než měsíc. Země ji započala den po inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa. O víkendu do oblasti poprvé za více než 20 let vjely i izraelské tanky. Podle premiéra Benjamina Netanjahua je důvodem boj s terorismem. Například Mezinárodní výbor Červeného kříže ale upozorňuje, že eskalace konfliktu dopadá na civilisty, kteří trpí nedostatkem vody, potravin, přístřešků i lékařské péče. Podle organizace své domovy doposud opustilo kolem 40 tisíc Palestinců. „Otázka, kam by měli jít, je velmi problematická. Byli jsme svědky i od zvolení Donalda Trumpa toho, že nabízel "řešení", že by uprchlíci z Palestiny mohli do okolních arabských zemí, které to ale odmítly. A pak je tu i politický rozměr, že kdyby země jako například Egypt a Jordánsko začaly masově přijímat uprchlíky z Pásma Gazy, což by fakticky znamenalo vysídlení, potvrdilo by to podle nich, že Gaza nemá právo na existenci. A to stejné platí i u Západního břehu, není tedy jisté, kam by tamní lidé mohli odejít," upozorňuje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová s tím, že podle Izraele se minimálně v příštím roce vysídlení lidé nebudou moct vrátit. Jaký byl vývoj konfliktu na Západním břehu? A jak se k situaci na Izraelem okupovaném území staví jeho spojenci?