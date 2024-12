Gruzínský sen prosadil do čela země kritika Západu, který hrával za Manchester City

Kritik Západu, bývalý fotbalista a politik, který nešetří hanlivými komentáři směrem k sexuálním menšinám - i tak by se dal ve zkratce shrnout nový prezident Gruzie Michail Kavelašvili, kterého do funkce zvolili zákonodárci a regionální zastupitelé vládnoucí strany Gruzínský sen. Opozice však volbu bojkotuje i kvůli tomu, že současný parlament pokládá za nelegitimní. „Kritizují Gruzínský sen za to, že podle nich, a také podle EU nebo USA, vyhrál volby neférovou soutěží, že do nich zasahovali další aktéři, pravděpodobně Rusko, a že se tedy výsledkům nedá věřit. Cokoliv tedy tato vláda přijme, nebudou uznávat jako legitimní," připomíná ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. Také teď již bývalá prezidentka Salome Zurabišvili kvůli tomu původně odmítla post opustit, o víkendu nicméně obrátila, z funkce odešla a vyzvala Evropskou unii, aby k Tbilisi zaujala tvrdší postoj. Jaké jsou další možnosti vývoje? Kdo je ve skutečnosti hlavou státu a jaká je šance, že by se mohly konat nové volby?